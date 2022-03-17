Повреждены более 30 частных домов

Об этом 17 марта сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев. По его информации, в результате обстрелов в Херсоне повреждены около 40 многоэтажных домов.

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Также Колыхаев заявил, что из-за обстрелов оккупантов повреждены более 30 частных домов.

Мэр отметил, что взрывной волной в городе выбило около 1507 окон.

В эти дни наши сотрудники берут на учет все разрушенные и поврежденные дома, подсчитывают убытки, делают замеры… Мы все это будем менять за городской и спонсорский бюджеты,

– отмечает глава Херсона.

Городской голова Херсона призвал жителей города сообщать о своих убытках местным властям.

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