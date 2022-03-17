Пошкоджено понад 30 приватних будинків

Про це 17-го березня повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв. За його інформацією, внаслідок обстрілів у Херсоні пошкоджені близько 40 багатоповерхових будинків.

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Також Колихаєв заявив, що через обстріли окупантів пошкоджено понад 30 приватних будинків.

Мер зазначив, що вибуховою хвилею у місті вибило близько 1507 вікон.

У ці дні наші співробітники беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, підраховують збитки, роблять виміри… Ми усе це змінюватимемо за міський та спонсорський бюджети,

– зазначає очільник Херсону.

Міський голова Херсона закликав жителів міста повідомляти про свої збитки місцевій владі.

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