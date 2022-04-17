Все пострадавшие от рук оккупанта доставлены в николаевские медицинские учреждения и получают необходимую помощь, сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в своем телеграм-канале.

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В сообщении говорится, что по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 296 граждан, пострадавших от вражеской агрессии России на Николаевщине.

Напомним, что вчера, 16 апреля, российские военные обстреляли детский сад в Николаеве. К счастью, жертв нет.

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