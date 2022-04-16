Об этом написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в телеграмм-канале.

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Казалось, что это уже ДНО, но снизу постучали,

– прокомментировала Замазеева.

По ее словам, уже второй день россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаевщины. Удары получили город Баштанка и дома в Витовском районе.

Фото обстрелянного детского сада в Николаевской области:

"А сегодня утром, в Николаеве, рашисты обстреляли детский садик… ДЕТСКИЙ САДИК ! авось мы прячем там нацистов, или, наверное, быстренько создали там военный объект, – отметила председатель Николаевского областного совета.

Она отметила, что детей на момент обстрела в садике не было.

Ранее сообщалось, что в направлении Николаевской и Херсонской областей оккупанты активизируют боевые действия и пытаются закрепиться на позициях. Несмотря на обстрелы, украинцам удалось проредить ряды оккупантов – по состоянию на 16 апреля ВСУ уничтожили 14 россиян и 4 единицы вражеской техники.