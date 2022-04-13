Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что не нужно исключать риски для юга Украины.

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Слабые места

Пока мы концентрируем внимание на так называемой "битве за Донбасс" – Николаев и Одессу не следует упускать из виду. Морские рубежи – это сейчас одно из наших слабых мест, и россияне об этом прекрасно знают,

– заявил политолог.

Саакян подчеркнул, что сейчас в этих регионах Украина вооружается дополнительными британскими противокорабельными комплексами. Кроме того, добавил, что врага там ждет еще "многое другое".

Кстати, недавно Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить Украине противокорабельные ракеты Naval Strike Missile. Отмечается, что это оружие может помочь ВСУ в войне против захватчиков.