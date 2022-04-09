Николаевское и Херсонское направления под контролем ВСУ

По оперативному сведению командования "Юг" враг продолжает обстреливать украинские позиции, а также ведет информационную войну.

Внимание Нельзя исключать, что Киев и Одесса будут направлениями следующих атак России, – МВД

На Николаевском и Херсонском направлениях наши войска удерживают освобожденные от врага территории. Вражеские силы продолжают и артиллерийские обстрелы, и информационные атаки на гражданское население, пытаясь обвинить в обстрелах именно подразделения ВСУ,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что за ночь на южном направлении противник потерял 12 солдат и 2 единицы вражеской техники.

Ситуация в Черном море

Украинские защитники сообщили, что существенных изменений в Черном море нет, в частности, корабельно-катерные группы противника продолжают держать блокаду портов, оказывать психологическое давление угрозой проведения десантирования.

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры,

– подчеркнули военные.

Насчет утреннего взрыва в Черноморске командование выясняет детали. По предварительной информации – пострадавших нет.

Напомним, что в Одесской области ввели комендантский час – с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля. В этот период людям нельзя находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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