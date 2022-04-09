Миколаївський і Херсонський напрямок під контролем ЗСУ

За оперативним зведенням командування "Південь" ворог продовжує обстрілювати українські позиції, а також проводить інформаційну війну.

Увага Не можна виключати, що Київ та Одеса будуть напрямками наступних атак Росії, – МВС

На Миколаївському та Херсонському напрямках наші війська утримують вивільнені від ворога території. Натомість ворожі сили продовжують і артилерійські обстріли, і інформаційні атаки на цивільне населення, намагаючись звинуватити в обстрілах саме підрозділи ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Наголошують, що за ніч на південному напрямку противник втратив 12 солдатів і 2 одиниці ворожої техніки.

Ситуація в Чорному морі

Українські захисники повідомили, що суттєвих змін у Чорному морі немає, зокрема корабельно-катерні групи противника продовжують тримати блокаду портів, чинити психологічний тиск загрозою проведення десантування.

Зберігається висока імовірність нанесення ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури,

– наголосили військові.

Щодо ранкового вибуху у Чорноморську командування з'ясовує деталі. За попередньою інформацією – постраждалих немає.

Нагадаємо, що на Одещині запровадили комендантську годину – з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня. У цей період людям не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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