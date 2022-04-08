Таке розпорядження дав очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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На території Одеси та Одеської області комендантську годину запровадять з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня 2022 року. У цей період людям не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Марченко попросив одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх.

Це необхідно, перш за все, задля вашої безпеки, аби зберегти ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними,

– зазначив очільник Одеської ОВА.