Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. Він зазначив, що не потрібно відкидати ризики для півдня України.

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Слабкі місця

Поки ми концентруємо увагу на так званій "битві за Донбас" – Миколаїв та Одесу не треба випускати з уваги. Морські рубежі – це зараз одне з наших слабких місць, і росіяни про це чудово знають,

– заявив політолог.

Саакян наголосив, що зараз у цих регіонах Україна озброюється додатковими британськими протикорабельними комплексами. Крім того, додав, що на ворога там чекає ще "багато іншого".

До слова, нещодавно Володимир Зеленський попросив Норвегію надати Україні протикорабельні ракети Naval Strike Missile. Зазначається, що ця зброя може суттєво допомогти ЗСУ у війні проти загарбників.

Саакян зазначив, що не потрібно відкидати ризики для півдня України: дивіться відео