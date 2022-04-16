Про це написала голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у телеграм-каналі.

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Здавалося, що це вже ДНО, але знизу постукали,

– прокоментувала Замазєєва.

За її словами, вже другий день поспіль росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаївщини. Ударів зазнали місто Баштанка та будинки у Вітовському районі.

Фото обстріляного дитсадка на Миколаївщині:

"А сьогодні зранку, в Миколаєві, рашисти обстріляли дитячий садочок… ДИТЯЧИЙ САДОЧОК! авжеж ми ховаємо там нацистів, чи, мабуть, швиденько створили там військовий об'єкт", – зазначила голова Миколаївської обласної ради.

Вона зазначила, що дітей на момент обстрілу в садочку не було.

Раніше повідомлялось, що у напрямку Миколаївської та Херсонської областей окупанти активізовують бойові дії та намагаються закріпитися на позиціях. Попри обстріли українцям вдалося прорідити ряди окупантів – станом на 16 квітня ЗСУ знищили 14 росіян та 4 одиниці ворожої техніки.

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