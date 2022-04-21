Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела. Россияне обвиняются в нарушении законов и обычаев войны.
Важно Нацгвардейцы сбили российский Ка-52 над Запорожьем
От взрыва пострадал поезд
Взрывная волна повредила четыре вагона эвакуационного поезда Запорожье – Львов. К счастью, пассажиры этого рейса не пострадали. Однако в результате атаки ранения получили 8 человек.
Досудебное расследование будет проводить Управление СБУ в Запорожской области.
В Офисе генпрокурора настоятельно рекомендуют: если вы стали свидетелем военного преступления России, обязательно фиксируйте это на фото или видео и отправляйте на специальный сайт warcrimes.gov.ua.
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