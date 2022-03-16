По его словам, под Никополем произошла ракетная атака, однако во время этого люди не пострадали.

Важно Ночью вражеские снаряды попали в одну из харьковских школ: есть пострадавшие

Он отметил, что ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.

Вражеских войск на нашей территории нет,

– добавил Валентин Резниченко.

"Спасибо Вооруженным силам, теробороне и полиции. Все будет Украина", – добавил председатель Днепропетровская ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

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