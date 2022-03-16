За його словами, під Нікополем відбулася ракетна атака, проте під час цього люди не постраждали.

Важливо Вночі ворожі снаряди влучили в одну із харківський шкіл: є постраждалі

Він відзначив, що ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована.

Ворожих військ на нашій території немає,

– додав Валентин Резніченко.

"Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції. Все буде Україна", – додав Голова Дніпропетровська ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

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