За його словами, під Нікополем відбулася ракетна атака, проте під час цього люди не постраждали.
Важливо Вночі ворожі снаряди влучили в одну із харківський шкіл: є постраждалі
Він відзначив, що ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована.
Ворожих військ на нашій території немає,
– додав Валентин Резніченко.
"Дякуємо Збройним силам, теробороні та поліції. Все буде Україна", – додав Голова Дніпропетровська ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.
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