Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області на своїй сторінці у фейсбук.
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За попередніми даними, внаслідок авіанальоту по одній зі шкіл міста Харкова близько 3:00 ночі було зруйновано триповерхову частину будівлі на площі 800 квадратних метрів.
Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.
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