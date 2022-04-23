Кроме того, еще несколько человек пострадали. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате вражеских обстрелов погибли еще 3 человека

Кириленко заявил, что Россия продолжает убивать гражданских. За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще 3 мирных жителей Донбасса:

в Марьинке,

Зеленом Поле,

Новоселовке Второй.

Еще 7 жителей области в результате обстрелов получили ранения.

Также удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

– отметил глава ОВА.

Кириленко подытожил, что каждого россиянина обязательно накажут за его преступления.



Россия уже убила в Донецкой области 257 гражданских / Фото Донецкая ОВА

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