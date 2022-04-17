Игорь Сапожко отметил, что не может рассказать всех деталей, однако расскажет, как происходит работа по ликвидации последствий.
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По его словам, произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе.
Кроме того, без света остались дома на таких улицах:
- Броварской Сотни,
- Владимира Великого,
- Гагарина,
- Героев Небесной Сотни,
- Киевская,
- Короленко,
- Марии Лагуновой,
- бульвар Независимости,
- Олимпийская,
- Поповича,
- Сергея Москаленко,
- Симона Петлюры,
- Симоненко,
- Шевченко.
"Ситуация постепенно налаживается, делаем аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы", – рассказал Игорь Сапожко.
Мэр Броваров акцентировал, что самое главное – по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
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