Игорь Сапожко отметил, что не может рассказать всех деталей, однако расскажет, как происходит работа по ликвидации последствий.

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По его словам, произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе.

Кроме того, без света остались дома на таких улицах:

  • Броварской Сотни,
  • Владимира Великого,
  • Гагарина,
  • Героев Небесной Сотни,
  • Киевская,
  • Короленко,
  • Марии Лагуновой,
  • бульвар Независимости,
  • Олимпийская,
  • Поповича,
  • Сергея Москаленко,
  • Симона Петлюры,
  • Симоненко,
  • Шевченко.

"Ситуация постепенно налаживается, делаем аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы", – рассказал Игорь Сапожко.

Мэр Броваров акцентировал, что самое главное – по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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