Ігор Сапожко зазначив, що не може розповісти всіх деталей, проте розповість як відбувається робота з ліквідації наслідків.

Важливо Будуть важкі бої, наші війська почали рух, – Арестович про новий етап війни

За його словами, відбулося пошкодження об’єктів міської інфраструктури. Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням у місті.

Крім того, без світла залишилися будинки на таких вулицях:

  • Броварської Сотні,
  • Володимира Великого,
  • Гагаріна,
  • Героїв Небесної Сотні,
  • Київська,
  • Короленка,
  • Марії Лагунової,
  • бульв. Незалежності,
  • Олімпійська, Поповича,
  • Сергія Москаленка,
  • Симона Петлюри,
  • Симоненка,
  • Шевченка.

"Ситуація поступово налагоджується, робимо аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію по водопостачанню та водовідведенню, що теж потребує певного часу. У місті працюють всі бювети", – розповів Ігор Сапожко.

Міський голова Броварів акцентував, що найголовніше – за попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.

Варте уваги – Окупанти зізнались у самообстрілі села в Брянській області: дивіться відео