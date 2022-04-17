Ігор Сапожко зазначив, що не може розповісти всіх деталей, проте розповість як відбувається робота з ліквідації наслідків.
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За його словами, відбулося пошкодження об’єктів міської інфраструктури. Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням у місті.
Крім того, без світла залишилися будинки на таких вулицях:
- Броварської Сотні,
- Володимира Великого,
- Гагаріна,
- Героїв Небесної Сотні,
- Київська,
- Короленка,
- Марії Лагунової,
- бульв. Незалежності,
- Олімпійська, Поповича,
- Сергія Москаленка,
- Симона Петлюри,
- Симоненка,
- Шевченка.
"Ситуація поступово налагоджується, робимо аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію по водопостачанню та водовідведенню, що теж потребує певного часу. У місті працюють всі бювети", – розповів Ігор Сапожко.
Міський голова Броварів акцентував, що найголовніше – за попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих.
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