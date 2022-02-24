На своей странице в фейсбуке омбудсмен отметила, что нападение России на Украину нарушило права детей на жизнь, здравоохранение и достойные условия жизни и развития. Их гарантирует статья 6 Конвенции ООН о правах ребенка.

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В частности, она подчеркнула, что в результате обстрела населенного пункта Семихатки Генического района на Херсонщине погиб 17-летний юноша.

Генического района на Херсонщине Также в городе Чугуеве в Харьковской области в результате обстрела жилого 5-этажного дома погиб несовершеннолетний парень.

в Харьковской области в результате обстрела жилого 5-этажного дома По оперативным данным главы Донецкой областной государственной администрации, в городе Мариуполе Донецкой области погиб еще один ребенок.

Она также подчеркнула, что действия РФ нарушают закрепленный статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, обязанность обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом.

Призываю международное сообщество и правозащитные организации содействовать приостановлению нарушения прав детей и усилить давление с целью прекращения вооруженного вторжения Российской Федерации на территорию Украины,

– добавила она.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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Текст публикации Людмилы Денисовой

Вторжение Российской Федерации в Украину привело к нарушению права детей на жизнь, здравоохранение и достойные условия жизни и развития, гарантированные статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка.

Во время обстрела населенного пункта Семихатки Генического района Херсонской области погиб 17-летний юноша. В г. Чугуеве на Харьковщине в результате обстрела жилого 5-этажного дома погиб несовершеннолетний парень. По оперативным данным главы Донецкой областной государственной администрации, в г. Мариуполе Донецкой области погиб ребенок.

Подчеркиваю, что действия Российской Федерации нарушают закрепленную статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка, обязанность обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом.

Призываю международное сообщество и правозащитные организации способствовать остановке нарушения прав детей и усилить давление с целью прекращения вооруженного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.