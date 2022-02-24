На своїй сторінці у фейсбуці омбудсменка наголосила на тому, що напад Росії на Україну порушив права дітей на життя, охорону здоров'я та гідні умови життя та розвитку. Їх гарантує стаття 6 Конвенції ООН про права дитини.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Зокрема вона підкреслила, що внаслідок обстрілу населеного пункту Семихатки Генічеського району на Херсонщині загинув 17-річний юнак.

Генічеського району на Херсонщині Також у місті Чугуєві на Харківщині внаслідок обстрілу житлового 5-поверхового будинку загинув неповнолітній хлопець.

на Харківщині внаслідок обстрілу житлового 5-поверхового будинку За оперативними даними голови Донецької обласної державної адміністрації, у місті Маріуполі на Донеччині загинула ще одна дитина.

Вона також підкреслила, що дії РФ порушують закріплений статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, обов'язок забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт.

Закликаю міжнародну спільноту і правозахисні організації сприяти зупиненню порушення прав дітей та посилити тиск з метою припинення збройного вторгнення Російської Федерації на територію України,

– додала вона.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

До теми Як говорити з дітьми про безпеку під час воєнних дій: у ДСНС опублікували поради

Текст публікації Людмили Денісової

Вторгнення Російської Федерації до України призвело до порушення права дітей на життя, охорону здоров’я та гідні умови життя і розвитку, гарантовані статтею 6 Конвенції ООН про права дитини.

Під час обстрілу населеного пункту Семихатки Генічеського району на Херсонщині загинув 17-річний юнак. У м. Чугуєві на Харківщині внаслідок обстрілу житлового 5-поверхового будинку загинув неповнолітній хлопець. За оперативними даними голови Донецької обласної державної адміністрації, в м. Маріуполі на Донеччині загинула дитина.

Наголошую, що дії Російської Федерації порушують закріплений статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, обов’язок забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт.

Закликаю міжнародну спільноту і правозахисні організації сприяти зупиненню порушення прав дітей та посилити тиск з метою припинення збройного вторгнення Російської Федерації на територію України.