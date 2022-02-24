Відповідний відеоролик з’явився на телеграм-каналі ДСНС. Батькам радять говорити з дітьми про те, що відбувається. Найкраще це робити спокійно, без пакіки.

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За словами ДСНС варто сказати, що ви відповідально ставитеся до ситуації і зробите все, аби захистити себе і їх. Армія на варті. Ми готові до відсічі.

Якщо дитина тривожиться, можемо підкріплювати свої слова обіймами, але обійми – для дітей допідліткового віку. Підлітки обійми можуть сприймати як слабкість, а дорослий має демонструвати спокій та надійність,

– йдеться у відеоролику.

Важливо обговорювати цивільну обговорювати цивільну оборону, як в закладах освіти, так і вдома.

Правила для цивільної оборони

Слухаємо старшого: вчителя, батька, маму

Не сперечаємося

Слідуємо за тими, хто відповідальний за безпеку в даний час.

Домовляємося з рідними про зв’язок на випадок втрати мобільного зв’язку – де зустрічаємося, де можемо переховуватися.

Також ДСНС зазначає, що зараз будуть дуже доречними обійми, гумор, рутинні справи.

Щоб позбутися тривоги і паніки – скористайтеся технікою "Квадратне дихання" – "вдихаємо, затримка дихання, видихаємо і знову затримка дихання".

Щоб уникнути внутрішнього напруження та паніки у цей складний час, дозволяйте дітям переключитися на комп’ютерні ігри, готуйте разом їжу, пийте теплі чаї. Батькам радять розповідати казки, історії, читати дітям вголос.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.