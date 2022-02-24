Відповідний відеоролик з’явився на телеграм-каналі ДСНС. Батькам радять говорити з дітьми про те, що відбувається. Найкраще це робити спокійно, без пакіки.
Читайте також Як діяти українцям, які зараз перебувають за кордоном: МЗС дало рекомендації
За словами ДСНС варто сказати, що ви відповідально ставитеся до ситуації і зробите все, аби захистити себе і їх. Армія на варті. Ми готові до відсічі.
Якщо дитина тривожиться, можемо підкріплювати свої слова обіймами, але обійми – для дітей допідліткового віку. Підлітки обійми можуть сприймати як слабкість, а дорослий має демонструвати спокій та надійність,
– йдеться у відеоролику.
Важливо обговорювати цивільну обговорювати цивільну оборону, як в закладах освіти, так і вдома.
Правила для цивільної оборони
- Слухаємо старшого: вчителя, батька, маму
- Не сперечаємося
- Слідуємо за тими, хто відповідальний за безпеку в даний час.
- Домовляємося з рідними про зв’язок на випадок втрати мобільного зв’язку – де зустрічаємося, де можемо переховуватися.
Також ДСНС зазначає, що зараз будуть дуже доречними обійми, гумор, рутинні справи.
Щоб позбутися тривоги і паніки – скористайтеся технікою "Квадратне дихання" – "вдихаємо, затримка дихання, видихаємо і знову затримка дихання".
Щоб уникнути внутрішнього напруження та паніки у цей складний час, дозволяйте дітям переключитися на комп’ютерні ігри, готуйте разом їжу, пийте теплі чаї. Батькам радять розповідати казки, історії, читати дітям вголос.