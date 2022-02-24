Ответный видеоролик появился на телеграм-канале ГСЧС. Родителям советуют говорить с детьми о происходящем. Лучше всего это делать спокойно, без пакики.

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По словам ГСЧС, следует сказать, что вы ответственно относитесь к ситуации и сделаете все, чтобы защитить себя и их. Армия на страже. Мы готовы к отпору.

Если ребенок тревожится, мы можем подкреплять свои слова объятиями, но объятия – для детей до подросткового возраста. Подростки объятия могут воспринимать как слабость, а взрослый должен демонстрировать спокойствие и надежность.

– говорится в видеоролике.

Важно обсуждать гражданскую обсуждать гражданскую оборону, как в учебных заведениях, так и дома.

Правила для гражданской обороны

Слушаем старшего: учителя, отца, маму

Не спорим

Следуем за теми, кто ответственен за безопасность в настоящее время.

Договариваемся с родными о связи на случай потери мобильной связи – где встречаемся, где можем скрываться.

Также ГСЧС отмечает, что сейчас будут очень кстати объятия, юмор, рутинные дела.

Чтобы избавиться от тревоги и паники – воспользуйтесь техникой "Квадратное дыхание" – "вдыхаем, задержка дыхания, выдыхаем и снова задержка дыхания".

Во избежание внутреннего напряжения и паники в это сложное время позволяйте детям переключиться на компьютерные игры, готовьте вместе еду, пейте теплые чаи. Родителям советуют рассказывать сказки, истории, читать детям вслух.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.