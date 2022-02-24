Ответный видеоролик появился на телеграм-канале ГСЧС. Родителям советуют говорить с детьми о происходящем. Лучше всего это делать спокойно, без пакики.
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По словам ГСЧС, следует сказать, что вы ответственно относитесь к ситуации и сделаете все, чтобы защитить себя и их. Армия на страже. Мы готовы к отпору.
Если ребенок тревожится, мы можем подкреплять свои слова объятиями, но объятия – для детей до подросткового возраста. Подростки объятия могут воспринимать как слабость, а взрослый должен демонстрировать спокойствие и надежность.
– говорится в видеоролике.
Важно обсуждать гражданскую обсуждать гражданскую оборону, как в учебных заведениях, так и дома.
Правила для гражданской обороны
- Слушаем старшего: учителя, отца, маму
- Не спорим
- Следуем за теми, кто ответственен за безопасность в настоящее время.
- Договариваемся с родными о связи на случай потери мобильной связи – где встречаемся, где можем скрываться.
Также ГСЧС отмечает, что сейчас будут очень кстати объятия, юмор, рутинные дела.
Чтобы избавиться от тревоги и паники – воспользуйтесь техникой "Квадратное дыхание" – "вдыхаем, задержка дыхания, выдыхаем и снова задержка дыхания".
Во избежание внутреннего напряжения и паники в это сложное время позволяйте детям переключиться на компьютерные игры, готовьте вместе еду, пейте теплые чаи. Родителям советуют рассказывать сказки, истории, читать детям вслух.