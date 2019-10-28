Результаты расследования относительно "Приватбанка" могут быть непредсказуемыми, – Рябошапка
Фигурантами дела о выводе денег из "Приватбанка" могут стать не только бывшие бенефициары, но и высокопоставленные чиновники.
Сейчас относительно "Приватбанка" есть два основных производства, об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью "Апострофу".
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Одним из них занимается Генпрокуратура, другим – Национальное антикоррупционное бюро. Теперь материалы из Генпрокуратуры передают в НАБУ, чтобы "двигаться одним путем".
"И там, и там собраны большие массивы материалов, потому что было проведено очень много следственных действий и есть смысл сейчас объединить эти два производства в одно, консолидировать в одних руках, объединить весь массив материалов,
– пояснил Рябошапка.
Он добавил, что это позволит "двигаться дальше быстрее" и "иметь процессуальный результат".
Рябошапка отметил, что в деле "Приватбанка" есть огромный объем материалов", которые надо проанализировать. К тому же, по его словам, это дело "сложное само по себе".
"Оно не настолько простое, как может выглядеть на первый взгляд. К нему могут быть привлечены не только бывшие бенефициары, но и бывшие высокопоставленные чиновники. Поэтому результат может быть на самом деле интересным и непредсказуемым", – подчеркнул генпрокурор.
В украинских судах рассматриваются сотни дел, связанных с "Приватбанком". Банк также судится с экс-владельцами в Великобритании и США. В частности, "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – их активы в дальнейшем остаются под арестом до решения по существу.
Дела "Приватбанка": что нужно знать
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной.
- Расследование независимого агентства Kroll показало, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий в течение не менее десяти лет до национализации. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в 5,5 миллиардов долларов.
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- В октябре суд Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. по делу о национализации.