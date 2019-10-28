Результаты расследования относительно "Приватбанка" могут быть непредсказуемыми, – Рябошапка

Фигурантами дела о выводе денег из "Приватбанка" могут стать не только бывшие бенефициары, но и высокопоставленные чиновники.

Сейчас относительно "Приватбанка" есть два основных производства, об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью "Апострофу".

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Одним из них занимается Генпрокуратура, другим – Национальное антикоррупционное бюро. Теперь материалы из Генпрокуратуры передают в НАБУ, чтобы "двигаться одним путем".

"И там, и там собраны большие массивы материалов, потому что было проведено очень много следственных действий и есть смысл сейчас объединить эти два производства в одно, консолидировать в одних руках, объединить весь массив материалов,

– пояснил Рябошапка.

Он добавил, что это позволит "двигаться дальше быстрее" и "иметь процессуальный результат".

Рябошапка отметил, что в деле "Приватбанка" есть огромный объем материалов", которые надо проанализировать. К тому же, по его словам, это дело "сложное само по себе".

"Оно не настолько простое, как может выглядеть на первый взгляд. К нему могут быть привлечены не только бывшие бенефициары, но и бывшие высокопоставленные чиновники. Поэтому результат может быть на самом деле интересным и непредсказуемым", – подчеркнул генпрокурор.

В украинских судах рассматриваются сотни дел, связанных с "Приватбанком". Банк также судится с экс-владельцами в Великобритании и США. В частности, "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – их активы в дальнейшем остаются под арестом до решения по существу.

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