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      Результати розслідування щодо"Приватбанку" можуть бути непередбачуваними, – Рябошапка

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      Можуть бути залучені колишні високопосадці, – Рябошапка про розслідування щодо "Приватбанку"
      Можуть бути залучені колишні високопосадці, – Рябошапка про розслідування щодо "Приватбанку" / LIGA.net

      Фігурантами справи про виведення грошей з "Приватбанку" можуть стати не лише колишні бенефіціари, але й високопоставлені чиновники.

      Наразі щодо "Приватбанку" є два основні провадження, про це розповів генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Апострофу".

      Знайте більше : Мінфін прокоментував можливість компенсації Коломойському за "Приватбанк"

      Одним із них займається Генпрокуратура, іншим – Національне антикорупційне бюро. Тепер матеріали із Генпрокуратури передають до НАБУ, щоб "рухатися одним шляхом".

      "І там, і там зібрані великі масиви матеріалів, тому що було проведено дуже багато слідчих дій і є сенс зараз об'єднати ці два провадження в одне, консолідувати в одних руках, об'єднати весь масив матеріалів,
      – пояснив Рябошапка.

      Він додав, що це дозволить "рухатись далі швидше" і "мати процесуальний результат".

      Рябошапка зазначив, що у справі "Приватбанку" є величезний обсяг матеріалів", які треба проаналізувати. До того ж, за його словами, це справа "складна сама по собі".

      "Вона не настільки проста, як може виглядати на перший погляд. До неї можуть бути залучені не лише колишні бенефіціари, а й колишні високопосадовці. Тому результат може бути насправді цікавим і досить непередбачуваним", – наголосив генпрокурор.

      В українських судах розглядаються сотні справ, пов’язаних із "Приватбанком". Банк також судиться з ексвласниками в Великобританії і США. Зокрема, "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – їхні активи надалі залишаються під арештом до рішення по суті.

      Справи "Приватбанку": що треба знати

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною.
      • Розслідування незалежного агентства Kroll показало, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій щонайменше протягом десяти років до націоналізації. Це призвело до нанесення банку збитків щонайменше в 5,5 мільярдів доларів.
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • У жовтні господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. у справі про націоналізацію.
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      Теги: НАБУ Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Приватбанк ГПУ
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