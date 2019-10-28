Результати розслідування щодо"Приватбанку" можуть бути непередбачуваними, – Рябошапка

Фігурантами справи про виведення грошей з "Приватбанку" можуть стати не лише колишні бенефіціари, але й високопоставлені чиновники.

Наразі щодо "Приватбанку" є два основні провадження, про це розповів генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Апострофу".

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Одним із них займається Генпрокуратура, іншим – Національне антикорупційне бюро. Тепер матеріали із Генпрокуратури передають до НАБУ, щоб "рухатися одним шляхом".

"І там, і там зібрані великі масиви матеріалів, тому що було проведено дуже багато слідчих дій і є сенс зараз об'єднати ці два провадження в одне, консолідувати в одних руках, об'єднати весь масив матеріалів,

– пояснив Рябошапка.

Він додав, що це дозволить "рухатись далі швидше" і "мати процесуальний результат".

Рябошапка зазначив, що у справі "Приватбанку" є величезний обсяг матеріалів", які треба проаналізувати. До того ж, за його словами, це справа "складна сама по собі".

"Вона не настільки проста, як може виглядати на перший погляд. До неї можуть бути залучені не лише колишні бенефіціари, а й колишні високопосадовці. Тому результат може бути насправді цікавим і досить непередбачуваним", – наголосив генпрокурор.

В українських судах розглядаються сотні справ, пов’язаних із "Приватбанком". Банк також судиться з ексвласниками в Великобританії і США. Зокрема, "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – їхні активи надалі залишаються під арештом до рішення по суті.

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