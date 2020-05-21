РФ могла использовать Болгарию, чтобы открыть новый фронт в Украине, – политолог

Болгарский парламент резко отреагировал на решение о разделе Болградского района Одесской области, на отдельные ОТО. По словам международного эксперта Тараса Загороднего, это вряд ли перерастет в дипломатический скандал. Однако к этой ситуации может быть причастна Россия.

Вполне вероятно, что РФ использовала Болгарию, чтобы открыть новый фронт в Украине. Учитывая давние связи Болгарии, это может быть попыткой качнуть Украину с этой стороны. Об этом Тарас Загородний рассказал в эфире 24 канала.

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Он также рассказал, что Бессарабия – это достаточно сложный многонациональный регион. На той территории есть места компактного проживания болгарского населения, многие из которых даже имеют болгарские паспорта.

Политолог отметил, что также этот регион сложен ввиду результатов выборов в 2019 году. Там очень популярна ОПЗЖ Юрия Бойко, и представители партии могут там набрать много голосов, в частности, даже предположительно – до 25%.

Есть попытка прежде всего российских лобби в Болгарии, чтобы таким образом пробовать давить на Украину. Не думаю, что этим закончится. Ведь внутренние вопросы являются нашими внутренними вопросами, – пояснил Тарас Загородний.

Он также отметил, что не слышал, чтобы Болгария интересовалась мнением Украины по каким-то вопросам, в частности, в отношении внутренней политики. И добавил, что следует искать компромиссы, но всегда этому есть предел.

Компромисс в решении этого конфликта

Политолог подчеркнул, что порядок распределения районов или ОТО не относится к прерогативе Болгарии. И отметил, что, возможно, есть вопросы по обучению в болгарских школах согласно украинскому законодательству.

"Где они имеют возможность обучаться на родном языке, или какие-то культурные связи с Болгарией. Но в рамках украинского законодательства, чтобы мы не получили в Бессарабии, достаточно сложном регионе, еще одну точку напряжения", – прокомментировал эксперт.

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