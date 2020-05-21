РФ могла використати Болгарію, аби відкрити новий фронт в Україні, – політолог

Болгарський парламент різко відреагував на рішення про поділ Болградського району, що на Одещині, на окремі ОТГ. За словами міжнародного експерта Тараса Загороднього, це навряд чи переросте в дипломатичний скандал. Однак до цієї ситуації може бути причетна Росія.

Цілком імовірно, що РФ використала Болгарію, аби відкрити новий фронт в Україні. Враховуючи давні зв'язки Болгарії, це може бути намаганням хитнути Україну з цього боку. Про це Тарас Загородній розповів в ефірі 24 каналу.

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Він також розповів, що Бессарабія – це достатньо складний багатонаціональний регіон. На тій території є місця компактного проживання болгарського населення, багато з яких вже навіть мають болгарські паспорти.

Політолог відзначив, що також цей регіон складний з огляду результатів виборів у 2019 році. Там дуже популярна ОПЗЖ Юрія Бойко, і представники партії можуть там набрати багато голосів, зокрема, навіть імовірно – до 25%.

Є намагання насамперед російських лобі в Болгарії, аби таким чином пробувати тиснути на Україну. Не думаю, що цим закінчиться. Адже внутрішні питання є нашими внутрішніми питаннями, – пояснив Тарас Загородній.

Він також зауважив, що не чув, аби Болгарія цікавилася думкою України з якихось питань, зокрема, щодо внутрішньої політики. І додав, що слід шукати компромісів, але завжди цьому є межа.

Компроміс у вирішенні цього конфлікту

Політолог наголосив, що порядок розподілення районів або ОТГ не належить до прерогативи Болгарії. І зазначив, що можливо, є питання щодо навчання в болгарських школах згідно з українським законодавством.

"Де вони мають можливості навчатися рідною мовою, або якісь культурні зв'язки з Болгарією. Але в межах українського законодавства, щоб ми не отримали в Бессарабії, досить складному регіоні, ще одну точку напруження", – прокоментував експерт.

Які претензії висловила Болгарія до України