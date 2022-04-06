Об этом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире 24 канала.

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По его словам, половина резервов, которые были у России до 24 февраля, а это примерно 325 миллиардов долларов из 650 миллиардов, сейчас заморожена наружу.

Украина ведет активные переговоры относительно того, чтобы это был некий первый транш в фонд восстановления нашей страны после войны. Эти средства навсегда потеряны Россией,

– пояснил Устенко.

Он подчеркнул, что из тех примерно 300 миллионов долларов, которые остались у РФ, половина – это золото. "Но здесь проблема РФ в том, что на золото уже введены санкции. Поэтому единственная возможность для России как-то продать золото – это продать его внутри своей страны", – добавил эксперт.

Советник президента уверен, что ни одна страна в мире не прикоснется к этому золоту, потому что тогда тоже будет рисковать попасть под санкции.

К тому же, золото, которое Россия хочет продать на внутреннем рынке, не имеет особого спроса. Поэтому, очевидно, что этого актива тоже не существует.

Остается примерно 150 миллиардов долларов, которые есть на счету самого Центробанка РФ. Но Россия большая и этих средств не хватит ни на что.

По мнению Олега Устенко, единственная возможность, куда они могут использовать эти средства, это пытаться рассчитываться по долгам, которые у них есть. И возможно, еще закупать критический импорт, например лекарства.

"Но я не уверен, что именно это они будут делать. Россия будет пытаться сохранить эти средства. Потому что если пойдет уменьшение золотовалютных резервов, то это будет означать резкое проседание рубля. Россия будет "рисовать картинку, что у них все хорошо", – убеждает он.

То есть, по словам Устенко, у России есть некоторые средства, но они не могут их использовать.

Я уверен, что Центробанк РФ это понимает, и они от этого бесятся. В противном случае не было бы таких громких заявлений по поводу того, что тот, кто меняет валюту на черном рынке, тот предатель страны и должен сесть в тюрьму,

– добавил эксперт.

Олег Устенко о том, сколько у России осталось денег и на что их хватит:



К слову, с начала войны с Украиной Россия потратила уже 40 миллиардов долларов на поддержание курса рубля. Санкции, которые накладывают на страну-оккупанта, работают. Однако глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что нужно еще больше санкций.