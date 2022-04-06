Про це розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі 24 каналу.

До теми Останній тривожний дзвіночок: Росія вже перебуває на межі повного дефолту

За його словами, половина резервів, які були в Росії до 24 лютого, а це приблизно 325 мільярдів доларів з 650 мільярдів, зараз заморожена назовні.

Україна веде активні перемовини щодо того, щоб це був такий собі перший транш у фонд відбудови нашої країни після війни. Ці кошти назавжди втрачені Росією,

– пояснив Устенко.

Він наголосив, що з тих приблизно 300 мільйонів доларів, які залишилися в РФ, половина – це золото. "Але тут проблема РФ в тому, що на золото вже введені санкції. Тож єдина можливість для Росії якось продати золото – це продати його всередині своєї країни", – додав експерт.

Радник президента впевнений, що жодна країна в світі не доторкнеться до цього золота, бо тоді теж ризикуватиме потрапити під санкції.

До того ж, на золото, яке Росія хоче продати на внутрішньому ринку, не має особливого попиту. Тож, очевидно, що цього активу теж не існує.

Лишається приблизно 150 мільярдів доларів, які є на рахунку самого Центробанку РФ. Але Росія велика і цих коштів не вистачить ні на що.

На думку Олега Устенка, єдина можливість, куди вони можуть використати ці кошти, це намагатися розраховуватися по боргах, які вони мають. І можливо, ще закупляти критичний імпорт, наприклад ліки.

"Але я не впевнений, що саме це вони будуть робити. Росія буде намагатися зберегти ці кошти. Бо якщо піде зменшення золотовалютних резервів, то це буде означати різке просідання рубля. Росія буде “малювати картинку, що в них все добре", – переконує він.

Тобто, за словами Устенка, в Росії є деякі кошти, але вони не можуть їх використати.

Я впевнений, що Центробанк РФ це розуміє, і вони від того бісяться. В іншому випадку не було б таких гучних заяв з приводу того, що той, хто міняє валюту на чорному ринку, той зрадник країни і має сісти до в’язниці,

– додав експерт.

Олег Устенко про те, скільки у Росії залишилось грошей та на що їх вистачить:



До слова, від початку війни з Україною Росія витратила вже 40 мільярдів доларів на підтримку курсу рубля. Санкції, які накладають на країну-окупантку, працюють. Проте глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що потрібно ще більше санкцій.