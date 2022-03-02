По их данным, Россия теперь не имеет контроля над своими шпионскими спутниками.

К теме Новое "обращение" Anonymous оказалось фейком

Однако российские СМИ сразу сообщили, что все центры управления спутников работают в штатном режиме.

Добавим, что украинцы продолжают воевать с оккупантами. Бои продолжаются и в киберпространстве при поддержке украинской IT-армии и группировки Anonymous. Хакеры атакуют российские государственные сайты.

Ранее сообщалось, что хакеры "положили" официальные сайты Кремля, Госдумы, "Первого канала", "Роскосмоса" и "Российской железной дороги". Было совершено более 50 DDoS-атак более 1 Тбайт.

Активисты Anonymous не собираются останавливаться и добавляют России новых проблем в киберпространстве. Не так давно им удалось перехватить коммуникацию российских военных и добавить туда шумов.

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