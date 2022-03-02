За їх даними, Росія тепер не має контролю над своїми власними шпигунськими супутниками.

До теми Нове "звернення" Anonymous виявилося фейком

Проте російські ЗМІ одразу повідомили, що всі центри управління над супутниками працюють у штатному режимі.



Додамо, що українці продовжують воювати з окупантами. Бої тривають і в кіберпросторі за підтримки української IT-армії та угруповання Anonymous. Хакери атакують російські державні сайти.

Раніше повідомлялося, що хакери "поклали" офіційні сайти Кремля, Держдуми, "Першого каналу", "Роскосмосу" і "Російської залізниці". Було здійснено понад 50 DDoS-атак у понад 1 Тбайт.

Активісти Anonymous не збираються зупинятися й додають Росії нових проблем у кіберпросторі. Нещодавно їм вдалося перехопити комунікацію російських військових та додати туди шумів.

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