Хакери атакують російські державні сайти. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров 27 лютого.

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За словами Федорова, російські медіа повідомили про безпрецедентні за масштабом кібератаки упродовж 26 лютого.

Відомо, що хакери "поклали" офіційні сайти Кремля, Держдуми, "Першого каналу", "Роскосмосу" і "Російської залізниці".

Понад 50 DDoS-атак у понад 1 Тбайт. Як шкода,

– написав Федоров.

Anonymous веде боротьбу

Після повномасштабного нападу Росії на Україну, хакерське угруповання Anonymous вирішило допомогти у боротьбі з агресором.

Хакери атакували російські сайти та здобули чимало цінної інформації. Зокрема у мережу "злили" персональні дані працівників Міноборони.

Активісти не збираються зупинятися й додають Росії нових проблем у кіберпросторі. Нещодавно їм вдалося перехопити комунікацію російських військових та додати туди шумів.

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