Заборона на мовлення російських пропагандистів поширюється на всі країни Євросоюзу. Про це повідомив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель: Токсична дезінформація у Європі

Як розповів Боррель, заборона є вирішальним кроком для того, щоб "перекрити кран" для інформаційних маніпуляцій у Європі. Він зазначив, що Кремль є у масивній кампанії з дезінформації в Україні та по цілому Євросоюзу.

Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею,

– наголосив глава дипломатії ЄС.

Заборона поширюється не лише на телеканали, а й на їхні дочірні компанії. "Токсична та шкідлива дезінформація у Європі", – підсумував Боррель