Про це заявили у Мінцифрі. Мовиться про звернення хакерської групи Anonymous, в якому вони нібито погрожували росіянам.

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Редакція 24 каналу перепрошує, що ввели вас в оману. Однак віримо, що діджитал-генії візьмуть це до уваги і, можливо, зроблять цей фейк реальністю.

Зауважимо, що хакери Anonymus продовжують вести інформаційну війну проти Росії. Раніше їм вдалося "покласти" відразу декілька пропагандистських ЗМІ. Також хакери Anonymous поклали сайти Кремля і ще 4 держструктур Росії, урядовий сайт Чечні та міноборони Білорусі.

Реакція Anonymous

Справжні Anonymous теж спростували відео, що з'явилося від їхнього імені:

Фейк Anonymous, який стверджує, що 3 березня ми вкрадемо гроші у громадян Росії і відправимо їх в Україну. Це не правда. Anonymous не нападатиме на людей!

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