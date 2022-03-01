Об этом заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Преступления военно-политического руководства России не имеют срока давности, а за их совершение нет амнистии.

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Речь идет об убийствах гражданского населения, обстрелах детских садов, больниц, жилых домов, провоцировании экологических катастроф, расстреле школьных автобусов, блокировке "скорых", применении крылатых ракет по жилым массивам и многом другом.

Развязав кровавую войну в Украине, Россия совершает действия, не имеющие оправдания ни с военной, ни с моральной точки зрения,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный также заявил, что хочет привлечь внимание международного сообщества к циничному системному нарушению Россией норм международного гуманитарного права и человеческой морали.

"Военные преступники должны предстать перед Международным уголовным судом и понести строжайшее наказание за причиненные украинскому народу страдания", – добавил Залужный.

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