Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Злочини військово-політичного керівництва Росії не мають строків давності, а за їхнє вчинення немає амністії.

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Мовиться про вбивства цивільного населення, обстріли дитячих садочків, лікарень, житлових будинків, провокування екологічних катастроф, розстріл шкільних автобусів, блокування "швидких", застосування крилатих ракет по житлових масивах та багато іншого.

Розв'язавши криваву війну в Україні, Росія вчиняє дії, які не мають виправдання ні з військового, ні з морального погляду,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також заявив, що хоче привернути увагу міжнародної спільноти до цинічного системного порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права та людської моралі.

"Воєнні злочинці мають постати перед Міжнародним кримінальним судом та понести найсуворіше покарання за спричинені українському народу страждання", – додав Залужний.

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