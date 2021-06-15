Особенно это заметно, если человек русскоязычный. Заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в интервью программе "Антифейк" объяснил, почему. В частности, он привел в пример поисковые системы.

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Как он заметил, если загуглить одно и то же название страны, например, на американском Google, но на украинском и русском языке – получаешь совершенно разные новости.

Даже если с украинского IP-адреса загуглить на русском, то прежде всего, мне выдает информацию всех российских пропагандистских каналов просто потому, что я сделал запрос на другом языке,

– поделился он.

Муждабаев считает, что это преступление и за это должна американская администрация вводить санкции против Google, потому что они показывают 9 из 10 пропагандистских новостей, если запрос на русском. Как только ввести в поиске то же слово, но на украинском, получим обратное соотношение.

Новый метод "зомбирования"

"Я когда сделал такое открытие, то понял насколько это ужасно. И еще раз подтвердил – важно, чтобы первым языком, которым люди пользуются, автоматически стал украинский. Потому что даже таким простым способом через поисковые системы можно "зомбировать" людей. В России зеркальная картина мира", – подчеркнул он.

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