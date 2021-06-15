Особливо це помітно, якщо людина російськомовна. Заступник генерального директора першого кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у інтерв'ю програми "Антифейк" пояснив, чому. Зокрема, він навів у приклад пошукові системи.

Увага Параноїдальна маячня, – Муждабаєв про образу Путіна на закон Зеленського про корінні народи

Як він зауважив, якщо загуглити одну й ту ж назву країни, наприклад, на американському Google, але українською та російською – отримуєш абсолютно різні новини.

Навіть якщо з української IP-адреси загуглити російською, то насамперед, мені видає інформацію всіх російських пропагандистських каналів просто тому, що я зробив запит іншою мовою,

– поділився він.

Муждабаєв вважає, що це злочин і за це повинна американська адміністрація вводити санкції проти Google, бо вони показують 9 з 10 пропагандистських новин, якщо запит російською. Як тільки ввести у пошуку те ж слово, але українською, отримаємо зворотне співвідношення.

Новий метод "зомбування"