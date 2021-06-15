Про це розповів заступник генерального директора першого кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у інтерв'ю програми "Антифейк". Він скептично та із сарказмом висловився на такі заяви Путіна.
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Як він зауважив цікаву річ, що не лише Україна не збирається "історично" визнавати росіян своїм корінним народом:
- також (росіян – 24 канал) не збирається вважати корінним народ Нової Зеландії. Там є корінний народ маорі, у якого немає жодної держави;
- також ніхто не збирається визнавати росіян корінним народом, це страшно сказати, в Норвегії, Швеції чи Фінляндії.
"Страшні" діла відбуваються. Кругом "притискають" росіян, куди не підеш, усюди затиснуті російські язики,
– зіронізував Муждабаєв.
Тобто, як він вважає, це "параноїдальна маячня". І з цього всього можна зробити висновок, що будь-яка згадка про український Крим чи корінний народ Криму – змушує "підгоряти" не лише в росіян, а й особисто у Путіна.
"Футбольну форму він так не коментував, а щодо Криму він розізлився, бо це замах на всю його легенду. Отже, все правильно робимо", – підсумував він.
Що відомо про законопроєкт про корінні народи:
- Зеленський вніс свій законопроєкт в Раду в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня. У цей день він заявив, що Україна робить усе, щоб повернути окупований Росією Крим.
- Документ пропонує визнати кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами України.
- Путін назвав законопроєкт Зеленського "неприйнятним".Він навіть спробував порівняти Україну з Третім Рейхом.
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, запропонований Зеленським документ повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України і не має нічого спільного з маніпуляціями Путіна.
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