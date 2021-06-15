Об этом рассказал заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в интервью программы "Антифейк". Он скептически и с сарказмом высказался на такие заявления Путина.

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Как он заметил интересную вещь, что не только Украина не собирается "исторически" признавать россиян своим коренным народом:

также (русских – 24 канал) не собирается считать коренным народ Новой Зеландии. Там есть коренной народ маори, у которого нет ни одного государства;

также никто не собирается признавать русских коренным народом, это страшно сказать, в Норвегии, Швеции или Финляндии.

"Страшные" дела происходят. Кругом "прижимают" россиян, куда ни пойдешь, всюду зажаты российские языки,

– пошутил Муждабаев.

То есть, как он считает, это "параноидальный бред". И из всего этого можно сделать вывод, что любое упоминание об украинском Крыме или коренном народе Крыма – заставляет "подгорать" не только у россиян, но и лично у Путина.

"Футбольную форму он так не комментировал, а относительно Крыма он разозлился, потому что это покушение на всю его легенду. Итак, все правильно делаем", – подытожил он.

Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах 18 мая, отметив его, как неотложный. 20 мая текст опубликовали на сайте Верховной Рады.

Что известно о законопроекте о коренных народах:

Зеленский внес свой законопроект в Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Документ предлагает признать крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины.

Путин назвал законопроект Зеленского "неприемлемым". Он даже попытался сравнить Украину с Третьим Рейхом.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина.

Внимание! Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к России не признают Украина и большинство стран мира.

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