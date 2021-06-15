Когда же доноры замечают нарушения и задают вопросы – власть и подконтрольные ей говорящие головы начинают наперебой придумывать отговорки. Жалкое зрелище, которое сравнимо лишь с его бессмысленностью.

Предыдущий выпуск "Правая рука" Януковича: прокремлевские эксперты оказались в роли "чечетовых"

Причем, так было и до войны. Весь 2013 год "Партия регионов" уговаривала Европу закрыть глаза на "кейс Тимошенко" и дать Украине Ассоциацию с Европейським Союзом.

Я отчетливо помню рассуждения "регионалов" о том, что судьба всей страны не может зависеть от судьбы одного человека.

Более того – тогда было немало проукраинских экспертов, которые говорили о том, что соглашение с ЕС важнее судьбы Юлии Тимошенко, потому что приблизит Украину к Европе.

В итоге, все закончилось тем, что Москва попросту перекупила Виктора Януковича и он сам в последний момент отказался что бы то ни было с Брюсселем подписывать.

Янукович мог остаться легитимным

Но я просто хочу напомнить, что если бы Брюссель тогда предоставил Украине Ассоциацию с ЕС, то Виктор Федорович оставался бы легитимным и бессменным.

Более того – в глазах страны он был бы главным воплощением проевропейского курса Украины, а оппозиция, у которой отобрали бы единственный козырь, и дальше бы исчезала с политической карты страны.



Янукович мог остаться легитимным / Фото ТАСС

Аналогичные вещи происходили и после начала войны. ЕС готов был предоставить безвиз в обмен на запуск системы электронного декларирования. Но неготовность украинских элит становиться прозрачными и подотчетными ставило судьбу соглашения под вопрос.

И я помню, как многие в нашей стране твердили о том, что Европа должна пойти Украине навстречу, потому что безвиз сам по себе приблизит Киев к цивилизованному миру.

К счастью, неуступчивость Запада позволяет нам понемногу эволюционировать. Вопреки близорукости всех тех украинских политиков, которые надеются съесть рыбу не садясь в лодку.

Вопреки громкому хору всех тех околовластных спикеров, которые требуют от запада выполнить свою часть обязательств в условиях, когда Киев пренебрегает своим "домашним заданием".

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Встреча Байдена и Путина

Впрочем, чужие грабли никого ничему не учат. И теперь по ним решила пройтись команда Владимира Зеленского. Через неделю в Женеве состоится встреча президентов США и России. Украинский вопрос грозит стать одним из основных – с учетом того, что все нынешнее обострение между западом и Россией началось с аннексии Крыма.

Один из краеугольных моментов связан с достройкой газопровода "Северный Поток-2". Того самого, что позволит Москве прокачивать газ в Европу в обход украинской территории.

Того самого, что лишит Киев не только доходов от транзита, но и дополнительных гарантий безопасности. Ведь теперь любая дестабилизация Украины не будет чревата для Кремля срывом контрактных обязательств по транспортировке газа в Европейский Союз.



Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве / Коллаж 24 канала

Издание Axios написало о том, что в планах Белого дома было организовать встречу Байдена и Зеленского до встречи Байдена с Путиным. Чтобы Киев смог донести свою позицию до Вашингтона накануне переговоров с главой Кремля.

Но от этой идеи США отказались – из-за того, что команда Владимира Зеленского сменила руководство "Нафтогаза" вопреки собственным обязательствам перед западными донорами.

Прежде Украина гарантировала неприкосновенность реформы корпоративного управления. Она, в свою очередь, лишала госкомпании прямой зависимости от исполнительной власти. Ключевые кадровые решения должен был принимать Наблюдательный совет, состоящий из независимых экспертов.

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Но весной 2021 года на Банковой решили вернуть "ручной режим" управления. В результате, Наблюдательный совет был отстранен, глава "Нафтогаза" отправлен в отставку, а на его место была назначена креатура Кабмина.

В итоге, Зеленский встретится с Байденом – но уже после того, как президент США поговорит с президентом России. Потому что решение Киева было воспринято на Западе как нарушение взятых на себя обязательств.

Как шаг в сторону от борьбы с коррупцией. И заложником этой ситуации рискует стать вся Украина.

В этом празднике украинского непослушания есть нечто удивительное. Особенно если учесть масштабы вызовов, стоящих перед страной. Официальному Киеву впору быть "первым учеником", а он продолжает курить за гаражами, в надежде, что на экзамене удастся "пропетлять".

Крым, Донбасс, линия фронта, концентрация российских войск на границе – спустя 7 лет после начала войны Украина продолжает решать вопросы, связанные с выживанием страны. Но украинские элиты в погоне за ситуативным готовы жертвовать стратегическими вещами. Например, доверием к себе.

Нам не выстоять в этой войне самостоятельно. Понятно, зачем Москва делает все, чтобы Киев остался в одиночестве. Но совершенно непонятно, зачем тем же самым решила заниматься Банковая.