Спикер Партии регионов был неподражаем. Он рассказывал нам о том, что Янукович – непобедим. Что "скорее метеорит на голову упадет, чем отпустят Тимошенко". Что народ хочет перенести выборы президента в Раду. Что "драконовские законы" соответствуют "выбранному вектору на евроинтеграцию".

Предыдущий выпуск Госдума России решила обзавестись боевиками: Бородаю светит место в Кремле

Он был удивительно всеяден и бескомпромиссно гибок: сегодня он мог говорить о евроинтеграции, а через час – ругать ЕС и агитировать за Таможенный союз.

Связь Чечетова и Януковича

Мне лично всегда было интересно понять – найдется ли хоть какое-то решение Виктора Януковича, которое он не поддержит и не одобрит? Есть ли какая-то красная линия, которую он не решится пересечь?

Я не надеялся, что он внезапно осудит своего шефа, однако ведь можно же было просто отказаться от комментария. Но он не отказывался.

Тогда мне казалось забавным чечетовское пренебрежение реальностью и его мастерство не замечать очевидного. Более того – Чечетова нередко высмеивали даже российские эксперты. Но вот прошло 7 лет и в роли "чечетовых" оказались они сами.

Шаманизм российского провластного экспертного сообщества

Потому что все, чем занимается российское провластное экспертное сообщество – это какой-то шаманизм. Иррациональная вера в чудеса, стремление не замечать причинно-следственных связей:

сперва они говорили о том, что мир признает Крым – российским;

потом – что санкции лишь укрепят российскую экономику;

затем – что рубль останется стабильной валютой;

следом – что никакой международной изоляции России нет и не будет.

Все их комментарии представляют ценность лишь в том случае, если брать их как антитезу реальности. Это и правда какой-то магизм: "не называй медведя по имени, иначе он придет к тебе ночью".

Обратите внимание 9 гражданских журналистов незаконно удерживают в российских тюрьмах, – МИД

И потому слова "рецессия", "дефолт", "изоляция", "кризис", "банкротство" вычеркиваются из их спичей, интервью выхолащиваются, а главный посыл сводится к тому, что все происходящее Россию лишь сплотит, укрепит и усилит.

Близнецы-братья в России и Украине

Украина при Януковиче и Россия при Путине похожи друг на друга как близнецы-братья – как минимум в своем неумении признавать ошибки.



Украина при Януковиче, как Россия при Путине / Фото AFP

Я бы еще понял позицию о том, что "аннексия Крыма грозит нам убытками, но менять ситуацию мы не намерены". Я даже не надеюсь на что-то более революционное – мне просто непонятно, почему нельзя констатировать очевидное.

Ударила аннексия Крыма по российской устойчивости? Безусловно. Вторжение на Донбасс привело к санкциям? Естественно.

Российская экономика несет убытки из-за российской политики? Без всяких сомнений. Останется ли полуостров в изоляции? Ответ очевиден. Но этого в России вслух никто не произносит.

На этом фоне украинское медиапространство выглядит куда жизнеспособнее. Хотя бы потому, что здесь идет дискуссия обо всем. О том какие реформы нужны стране. О том, как относиться к жителям оккупированных территорий. О том, сохранять ли рудименты "социального государства" или дать экономике больше свободы.

Казарин: Современная Россия напоминает Украину времен Януковича

Есть аксиома: систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Современная Россия чрезвычайно напоминает Украину времен Януковича. В обоих случаях – упорное нежелание признавать тот факт, что впереди дорога заканчивается.

В обоих случаях – иррациональная вера в устойчивость системы. С их точки зрения проблема не в том, что король голый, а в том, что находятся люди, имеющие наглость это признавать.



Для Януковича советчиков не нашлось / Фото Global Look Press

Иногда я думаю о том, что было бы, если бы в окружении Януковича нашлись толковые советчики? Которые бы убедили его в самом начале Майдана отправить главного киевского милиционера в отставку?

Которые бы подтолкнули его на переговоры с улицей? Которые бы смогли свести на нет киевский протест в тот момент, когда "красная линия" еще не была перейдена. Наверное, история могла бы сложиться иначе.

Читайте также Мы отплываем от России: Кремль не может поверить, что Украина изменилась до неузнаваемости

Но их не нашлось. Потому что система не была в них заинтересована. Потому что она привыкла отправлять сигналы сверху-вниз, но снизу-вверх никакие сигналы пробиться не могли.

Потому что система жила в убеждении, что она непобедима. А в современном мире выживают лишь те, кто понимают всю величину рисков.

Наверное, Янукович мог бы дать своему российскому коллеге мастер-класс. Но его не услышат. Как в свое время не желал слушать он сам.