Накануне Майдана Украины попросту не было в российском поле зрения. Я вам больше скажу: за исключением пары новостей, Украины нет в августе 2013 и в украинской Википедии.

До теми Путін кардинально помилився: Росія стала антиподом України

В то время мы обсуждали Эдварда Сноудена и химическую атаку в Сирии. Украина была где-то на периферии внимания. До первого протестующего на Майдане остается ровно два с половиной месяца.

Заглядывать в календарь вообще полезно – он отрезвляет. Потому что Украина образца позднего Януковича выглядела абсолютно вторичной.

Украина образца позднего Януковича

После 2010 года, когда глыба личности из Енакиево одержала победу на президентских выборах, было полное ощущение, что наша страна ушла в арьергард российской повестки. Что ни о каком ньюсмейкерстве с ее стороны больше речь не зайдет.

"Партия регионов" выглядела как облегченная версия "Единой России", сам Виктор Федорович – потяжелевшим Владимиром Владимировичем, а вся страна – территорией победившего неофеодализма.



Янукович был похож на Путина / Фото Getty Images

Это было странное время. В Украине ломали копья в спорах о том, кто разделит с Януковичем второй тур в 2015 году. Гадали, почему Врадиевка не переросла в новый Майдан. Говорили, что время протестов ушло и его не вернуть.

Мирились с мыслью о том, что Украина закончилась. Оказалось, что она даже еще не начиналась.

Потому что не было никакой Украины все 23 постсоветских года – была лишь туша УССР и государство, единственной целью которого было доедание советского наследства. Все, что создавалось в нашей стране, создавалось не по воле государства, а, скорее, вопреки.

Мы были другими

Украиной гордились даже не за наличие в ней чего-то достойного, а по факту отсутствия недостойного. Например, однозначной цензуры или концентрации власти в одних руках. Украину ценили не за наличие внятных и достойных правил игры, а за их отсутствие – это казалось более выигрышным, чем железобетонные вертикали власти у соседей.

В России любят говорить, что Майдан стрелял в Януковича, а попал в государство. Возможно. Вопрос лишь в разнице подходов: в глазах россиян государство само по себе цель и ценнность, а в глазах украинцев – лишь инструмент развития собственного населения.

Если госмашина нужна для проедания ресурсов, то от нее необходимо избавиться. Если бенефициар государства – коллективный Янукович, то государство нужно пересобрать.

Есть старый афоризм о том, что в какой-то момент понимаешь, что все достижения, которых ты ждал у главного крыльца под фанфары, незаметно пробрались в твою жизнь с черного входа. Это про современную Украину. Потому что перемены налицо – хочет страна это замечать или нет.

8 лет назад главной внешнеполитической дискуссией страны были буридановы споры о том, в какой союз идти:

Таможенный;

Европейский.

Внутренняя повестка была не лучше: спорили о том, выпустят ли Юлию Тимошенко, снимут ли Виталия Кличко с выборов и перенесут ли выборы президента в парламент.



Тимошенко и Кличко больше всего интересовали украинцев / Колаж 24 канала

Все эти вопросы кажутся сегодня бесконечно далекими, как позавчерашний сон. До Майдана, чтобы оскорбить украинцев, россияне должны были заявить о "жадных и ленивых соседях". Сегодня для этого им достаточно заикнуться о "братских народах".

Украинская повестка сменилась до неузнаваемости. Нет никаких разговоров о языках и внеблоковости. Главный внутренний раскол в стране отныне упирается в дискуссию о том, случились перемены или нет.

Украинская повестка сменилась

Мы можем сколько угодно спорить об экономике и скорости реформ. Но нам точно не придется ломать копья по поводу того, есть ли в стране политический консенсус. Пространство политической нормы зафиксировано – и теперь Киев вводит санкции против официального Минска синхронно с Европой, а не пытается в унисон с Москвой делать вид, что ничего сверхъестественного в захвате самолета не было.

Москва привыкла за 20 лет воспринимать Украину как свой сателлит. Как страну-клиента, которая за скидку на газ будет готова кивать и соглашаться с любыми требованиями.

Но теперь Киев оказался по другую сторону того железного занавеса, который строит сегодня Кремль. В то же время Беларусь вынуждена быть внутри этого железного занавеса. И мы можем сравнить политику украинских властей с тем, что вытворяет белорусский диктатор.

Еще недавно россияне воспринимали украинцев как близких и понятных, а сегодня они ставят Украину на второе место в списке врагов своего государства. Сразу после США. Сразу перед Евросоюзом.

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За эту перемену наша страна заплатила высокую цену – но, вероятно, разрыв с метрополией другим не бывает. Независимость не падает в подставленные ладони. За нее приходится бороться.

8 лет назад нашей страны не было в российских новостях, а сегодня все они так или иначе состоят из украинской повестки. Нас обсуждают в интервью, в ток-шоу, российские пропагандисты делают про Украину псевдорасследования.

И это хорошо. Это значит, что мы уплываем. Если бы они нас не обсуждали – это бы значило, что они нас победили.