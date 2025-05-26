Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на распоряжение, опубликованные на сайте Офиса президента.

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Что известно о назначении новых глав РГА Киева

Согласно распоряжениям Зеленского, новыми руководителями РГА города Киева стали:

Шевченковская РГА – Сазанович Александр Романович;

Соломенская РГА – Мовенко Сергей Александрович;

Святошинская РГА – Зантарая Георгий Малхазович;

Подольская РГА – Наконечный Владимир Михайлович;

Днепровская РГА – Паладий Андрей Николаевич;

Голосеевская РГА – Дунаевская София Анатольевна;

Деснянская РГА – Бахматов Максим Исанович;

Дарницкая РГА – Ковтунов Александр Владимирович.



Заметим, перед этим Владимир Зеленский уволил с должности председателя Голосеевской РГА Сергея Садового, а Ирину Чечетку – с должности главы Соломенской РГА.

Напомним, что Кабмин согласовал назначение новых глав районных администраций столицы еще в апреле. О самом решении говорили еще с января этого года. В конце концов президент согласовал не все кандидатуры. Кресла глав РГА Киева не получили Сергей Лазарев, который должен был возглавить Дарницкую РГА и Игорь Кравченко, который должен был стать главой Соломенской РГА.