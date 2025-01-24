Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 24 Канал.

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Что известно об изменениях в РГА

Руководитель КМВА подчеркнул, что вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным. Он отметил, что Киев владеет самым большим бюджетом и ресурсами в стране, однако даже в таком случае киевляне сталкиваются с проблемами, требующими немедленного решения.

По мнению чиновника, исправить подобную ситуацию могут изменения.

Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу замена руководителей районных государственных администраций. Цель одна – больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение проблем, волнующих общину, и создание условий для комфортной жизни,

– написал он.

По его словам, уже в ближайшее время следует ожидать назначения новых руководителей, главной задачей которых будет реализовывать вышеупомянутое. В то же время, имен лиц, которые могут быть назначены, Тимур Ткаченко не назвал.