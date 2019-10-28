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      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото

      Informnapalm 382 Читати новину українською

      Ідіоти – це не вичерпний ресурс на Росії. Якщо ви ще досі не вірите, пропонуємо ознайомитись з кількома прикладами так званих "ихтамнетов", які це підтверджують.

      На початку березня 2019 року російський президент Володимир Путін підписав зміни до закону "Про статус військовослужбовців".

      Читайте также: "Колискова для ворога" чи сезонне загострення – шокуючі факти самогубств російських офіцерів

      Відтепер російським солдатам та офіцерам суворо заборонено повідомляти ЗМІ та у мережі будь яку інформацію про себе та колег, про звільнених в запас, про членів їхніх сімей, а також про їх діяльність.

      Також забороняється користуватися на службі електронними виробами, які дають змогу зберігати та поширювати в інтернеті аудіо-, фото-, відеоматеріали, а також дані геолокації.

      За останні 5 років це вже не перша спроба росіян зупинити витік у мережу інформації про воєнні злочини, скоєні РФ в різних країнах. Проте всі намагання безуспішні. А інформацію військового характеру публікують не лише самі російські військовики, а й їхні родичі.

      "Спалений дружиною"

      Так у своїй роботі волонтери "Інформнапалму" зустрілись з Ткаленко Дмитром, якого ми згодом назвали "спалений дружиною". Річ у тім, що його перші армійські фото з'явилися у липні 2013 року. А весною 2014-го в альбомі з'явились фотографії, зроблені в Криму.


      Фото Дмитра Ткаленка у Криму

      Все було нормально, аж доки його другій половинці Олесі Ткаленко не захотілось у соцмережі "Вконтакте" похвалитись своїм чоловіком.

      У лютому 2017 року вона опублікувала у своєму профілі соцмережі фото медалі "За повернення Криму" та нагородне посвідчення до неї. Таким чином зробила свого чоловіка-злочинця відомим на весь світ.


      Медаль "За повернення Криму" та нагородне посвідчення до неї

      На фото видно номер військової частини, в якій служив (судячи з петлиць на формі, зв'язківцем) рядовий Дмитро Ткаленко – в/ч 72153. Це 99 бригада матеріально-технічного забезпечення.

      Читайте также: Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини

      Посвідчення до медалі підписав полковник Єгоров Ігор Анатолійович – а це вже відомості про командира. Одним словом – джекпот. Згодом ці фото Олеся Ткаленко з альбому видалила, але ми їх зберегли для Міжнародного кримінального суду.

      Матері злочинців не пасуть задніх

      На основі інформації, яка вказана в профілях соцмережі, встановлено, що Дмитро Теперечкін проходив строкову військову службу в 2013-2014 роках у окремій бригаді морської піхоти в/ч 13140.

      Теперечкін теж опублікував фото медалі за окупацію Криму, а також посвідчення, щоправда, не в розгорнутому вигляді. Тому ми висловлюємо подяку Ірині Дуравкіній – його матері, яка викрила сина, опублікувавши розгорнуте посвідчення до медалі у всіх можливих соцмережах.

      Доречі, Дмитро – істиний прихильник "русского мира" та борець з нацизмом та фашизмом. Особливо це видно з цікавого фото з його профілю.

      Зверніть увагу, на ньому російський морпіх кинув руку у всім відомому привітанні.


      Фото з профілю Теперечкіна у соцмережі

      Тому пам'ятайте: жодні документи, покарання чи штрафи не зроблять армію кацапів секретною, оскільки дебіли – невичерпний ресурс Росії.

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      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Украина – Россия Видеоблоги Informnapalm
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