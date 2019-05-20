Риелторов в Украине планируют узаконить: что об этом известно
Фонд государственного имущества Украины разработал проект закона, который имеет целью установить общие правила деятельности специалистов по продаже недвижимости.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
Читайте также: Аренда квартиры: самые распространенные мошенничества, о которых надо знать
Кто такой риэлтор? Это посредник, агент, который работает на рынке недвижимости за комиссионные.
В Украине чаще всего встречаются риэлторы, которые работают на агентства недвижимости и частные, которые иногда называют маклерами, хотя в мире посредников на рынке недвижимости чаще называют "брокерами" (real estate broker).
На сегодня в Украине отсутствует какое-либо законодательное регулирование брокерской деятельности и нет нормативной базы, которая бы устанавливала общие правила деятельности в этой сфере.
Поскольку не определены правовые последствия за нарушение законодательства, это повлекло появление на рынке так называемых "серых" риэлторов, деятельность которых не всегда является качественной и профессиональной, а иногда даже мошеннической.
Что предлагает проект закона?
Согласно проекту закона "о брокерской деятельности в сфере недвижимости", к лицам, имеющим право называть себя брокерами, есть четкие требования:
- трехлетний опыт работы как агента по недвижимости;
- успешно сдан квалификационный экзамен;
- квалификационный сертификат брокера по недвижимости;
- информация о нем должна содержаться в Государственном реестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.
Читайте также: Снос незаконных застроек: станет ли Львов примером для других городов
Осуществлять брокерскую деятельность в сфере недвижимости может исключительно субъект брокерской деятельности, который имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости.
Каждые 3 года брокер обязан подтверждать квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена. Квалификационную подготовку будут осуществлять учебные центры, созданные саморегулирующими организациями брокеров.
Роботу ріелторів в Україні планують узаконити//Getty images
Понятие "агент по недвижимости" в новом законе предлагают оставить – такие лица могут становиться помощниками брокеров предварительно пройдя подготовку и получив свидетельство о прохождении обучения.
Государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществлять Фонд государственного имущества Украины. Именно он имеет право аннулировать разрешительные документы за нарушение законодательства на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии.
Недвижимость 24 ранее писала, в каких случаях не нужно платить за услуги риэлтора.