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      Риелторов в Украине планируют узаконить: что об этом известно

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      Работу риэлторов в Украине планируют узаконить
      Работу риэлторов в Украине планируют узаконить / Getty images

      Фонд государственного имущества Украины разработал проект закона, который имеет целью установить общие правила деятельности специалистов по продаже недвижимости.

      Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

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      Кто такой риэлтор? Это посредник, агент, который работает на рынке недвижимости за комиссионные.

      В Украине чаще всего встречаются риэлторы, которые работают на агентства недвижимости и частные, которые иногда называют маклерами, хотя в мире посредников на рынке недвижимости чаще называют "брокерами" (real estate broker).

      На сегодня в Украине отсутствует какое-либо законодательное регулирование брокерской деятельности и нет нормативной базы, которая бы устанавливала общие правила деятельности в этой сфере.

      Поскольку не определены правовые последствия за нарушение законодательства, это повлекло появление на рынке так называемых "серых" риэлторов, деятельность которых не всегда является качественной и профессиональной, а иногда даже мошеннической.

      Что предлагает проект закона?

      Согласно проекту закона "о брокерской деятельности в сфере недвижимости", к лицам, имеющим право называть себя брокерами, есть четкие требования:

      1. трехлетний опыт работы как агента по недвижимости;
      2. успешно сдан квалификационный экзамен;
      3. квалификационный сертификат брокера по недвижимости;
      4. информация о нем должна содержаться в Государственном реестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.

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      Осуществлять брокерскую деятельность в сфере недвижимости может исключительно субъект брокерской деятельности, который имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости.

      Каждые 3 года брокер обязан подтверждать квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена. Квалификационную подготовку будут осуществлять учебные центры, созданные саморегулирующими организациями брокеров.

      ріелтор брокер закон ринок нерухомості
      Роботу ріелторів в Україні планують узаконити//Getty images

      Понятие "агент по недвижимости" в новом законе предлагают оставить – такие лица могут становиться помощниками брокеров предварительно пройдя подготовку и получив свидетельство о прохождении обучения.

      Государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществлять Фонд государственного имущества Украины. Именно он имеет право аннулировать разрешительные документы за нарушение законодательства на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии.

      Недвижимость 24 ранее писала, в каких случаях не нужно платить за услуги риэлтора.

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      Теги: Законодательство Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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