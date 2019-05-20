Ріелторів в Україні планують узаконити: що про це відомо

Фонд державного майна України напрацював проект закону, який має на меті встановити загальні правила діяльності фахівців з продажу нерухомості.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

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Хто такий ріелтор?Це посередник, агент, що працює на ринку нерухомості за комісійні.



В Україні найчастіше трапляються ріелтори, що працюють на агентства нерухомості та приватні, яких іноді називають маклерами хоча у світі посередників на ринку нерухомості частіше називають "брокерами" (real estate broker).

На сьогодні в Україні відсутнє будь-яке законодавче регулювання брокерської діяльності і немає нормативної бази, яка б встановлювала загальні правила діяльності в цій сфері.

Оскільки не визначено правових наслідків за порушення законодавства, це спричинило появу на ринку так званих "сірих" ріелторів, діяльність яких не завжди є якісною та професійною, а іноді навіть шахрайською.

Що пропонує проект закону?

Згідно з проектом закону "Про брокерську діяльність у сфері нерухомості", до осіб, які мають право називати себе брокерами є чіткі вимоги:

трирічний досвід роботи як агента з нерухомості; успішно складений кваліфікаційний іспит; кваліфікаційний сертифікат брокера з нерухомості; інформація про нього має міститись в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб'єктів брокерської діяльності.

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Провадити брокерську діяльність у сфері нерухомості може виключно суб'єкт брокерської діяльності, який має у своєму штаті хоча б одного брокера з нерухомості.

Кожні 3 роки брокер зобов'язаний підтверджувати кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційну підготовку здійснюватимуть навчальні центри, створені саморегулювальними організаціями брокерів.



Працю ріелторів в Україні планують узаконити//Getty images

Поняття "агент з нерухомості" у новому законі пропонують залишити – такі особи можуть ставати помічниками брокерів попередньо пройшовши професійну підготовку та отримавши свідоцтво про проходження навчання.

Державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості здійснюватиме Фонд державного майна України. Саме він має право анульовувати дозвільні документи за порушення законодавства на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

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