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      Ріелторів в Україні планують узаконити: що про це відомо

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      Працю ріелторів в Україні планують узаконити
      Працю ріелторів в Україні планують узаконити / Getty images

      Фонд державного майна України напрацював проект закону, який має на меті встановити загальні правила діяльності фахівців з продажу нерухомості.

      Про це повідомив виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

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      Хто такий ріелтор?Це посередник, агент, що працює на ринку нерухомості за комісійні.

      В Україні найчастіше трапляються ріелтори, що працюють на агентства нерухомості та приватні, яких іноді називають маклерами хоча у світі посередників на ринку нерухомості частіше називають "брокерами" (real estate broker).

      На сьогодні в Україні відсутнє будь-яке законодавче регулювання брокерської діяльності і немає нормативної бази, яка б встановлювала загальні правила діяльності в цій сфері.

      Оскільки не визначено правових наслідків за порушення законодавства, це спричинило появу на ринку так званих "сірих" ріелторів, діяльність яких не завжди є якісною та професійною, а іноді навіть шахрайською.

      Що пропонує проект закону?

      Згідно з проектом закону "Про брокерську діяльність у сфері нерухомості", до осіб, які мають право називати себе брокерами є чіткі вимоги:

      1. трирічний досвід роботи як агента з нерухомості;
      2. успішно складений кваліфікаційний іспит;
      3. кваліфікаційний сертифікат брокера з нерухомості;
      4. інформація про нього має міститись в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб'єктів брокерської діяльності.

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      Провадити брокерську діяльність у сфері нерухомості може виключно суб'єкт брокерської діяльності, який має у своєму штаті хоча б одного брокера з нерухомості.

      Кожні 3 роки брокер зобов'язаний підтверджувати кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційну підготовку здійснюватимуть навчальні центри, створені саморегулювальними організаціями брокерів.

      ріелтор брокер закон ринок нерухомості
      Працю ріелторів в Україні планують узаконити//Getty images

      Поняття "агент з нерухомості" у новому законі пропонують залишити – такі особи можуть ставати помічниками брокерів попередньо пройшовши професійну підготовку та отримавши свідоцтво про проходження навчання.

      Державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості здійснюватиме Фонд державного майна України. Саме він має право анульовувати дозвільні документи за порушення законодавства на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

      Нерухомість 24 раніше писала, у яких випадках не треба платити за послуги ріелтора.

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      Теги: Ринок нерухомості Законодавство Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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