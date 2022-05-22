В Риге мужчина избил 19-летнего с украинским флагом

Инцидент произошел 20 мая – в пятницу вечером. 19-летний парень возвращался из акции "За освобождение от советского наследия" с накинутым на плечи сине-желтым украинским флагом.

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Его увидел рядом водитель автомобиля. Он вышел из машины и избил юношу, после чего скрылся с места своего преступления.

Правоохранители из полиции латвийской столицы открыли уголовное производство и быстро выполнили оперативно-розыскные мероприятия. Им удалось идентифицировать 38-летнего мужчину и его автомобиль. К слову, раньше он уже попадал в поле зрения полиции.

Злоумышленника задержали

Машину злоумышленника обнаружили в одном из дворов частных домов, однако на нем был другой номерной знак. Возможно, он пытался скрыть свое местонахождение. Около 2 часов ночи сотрудники полиции и спецотряда задержали подозреваемого у него дома. Он прятался за дымоходом на чердаке.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его обвиняют по 231 статье Уголовного закона о хулиганстве, связанном с причинением телесного ущерба. В ближайшее время ему сообщат об избранной мере пресечения. Из вариантов, предусмотренных законом за такое нарушение:

лишения свободы сроком до 5 лет,

или краткосрочное заключение, а также полицейский надзор, общественные работы или штраф.

Кроме того, в ходе следствия правоохранители оценивают и факторы, которые могут усилить вину подозреваемого, а также выясняют, связаны ли его преступные действия с разжиганием национальной, этнической или социальной розни.

Что известно об акции "За освобождение от советского наследия" в Риге

Акция "За освобождение от советского наследия" в столице Латвии прошла 20 мая. В нем приняли участие около 5000 человек.

Люди вышли на улицы с латвийскими флагами, однако, ожидалось, что там развевалось и несколько украинских флагов. Участники марша держали плакаты "Стоп рашизм" и "На латышской земле – правила латышей".

Поводом для устройства такого шествия стали дискуссии по поводу демонтирования памятника советским "освободителям" в Риге. Однако это не все, чего требуют активисты. Теперь они говорят о сносе всех советских памятников и переименовании всех улиц, связанных с советскими деятелями.

Тем, кто такие действия не поддерживают, предлагают запретить баллотироваться на выборах и даже лишать гражданства и депортировать из страны.

По данным полиции, в целом мероприятие прошло мирно, однако были и отдельные инциденты – задержали несколько человек. В частности, один из задержанных лег на дороге перед колонной, чтобы помешать шествию, еще один демонстрировал нецензурные жесты и выкрикивал лозунги в адрес участников марша, а другой показывал экран телефона с изображением российского триколора из окна общественного транспорта, в котором проезжал.

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