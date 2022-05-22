У Ризі чоловік побив 19-річного з українським прапором

Інцидент стався 20 травня – у п'ятницю ввечері. 19-річний хлопець повертався з акції "За звільнення від радянської спадщини" з накинутим на плечі синьо-жовтим українським стягом.

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Його побачив водій автівки, що була поруч. Він вийшов з машини та побив юнака, після чого втік з місця свого злочину.

Правоохоронці з поліції латвійської столиці відкрили кримінальне провадження та швидко виконали оперативно-пошукові заходи. Їм вдалося ідентифікувати 38-річного чоловіка та його авто. До слова, раніше він вже потрапляв у поле зору поліції.

Зловмисника затримали

Машину зловмисника знайшли в одному з дворів приватних будинків, однак на ньому був інший номерний знак. Можливо, він намагався приховати своє місцеперебування. Близько 2 години ночі співробітники поліції та спецзагону затримали підозрюваного у нього вдома. Він ховався за димарем на горищі.

Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Його звинувачу.ть за 231 статтею Кримінального закону про хуліганство, пов'язаному із завданням тілесної шкоди. Найближчим часом йому повідомлять про обраний запобіжний захід. З варіантів, передбачених законом за таке порушення:

позбавлення волі строком до 5 років,

або короткострокове ув'язнення, а також поліцейський нагляд, громадські роботи чи грошовий штраф.

Крім того, у ході слідства правоохоронці оцінюють й фактори, що можуть посилити вину підозрюваного, а також з'ясовують, чи пов'язані його злочинні дії з розпалюванням національної, етнічної чи соціальної ворожнечі.

Що відомо про акцію "За звільнення від радянської спадщини" у Ризі

Акція "За звільнення від радянської спадщини" у столиці Латвії відбулася 20 травня. У ній взяли участь близько 5000 людей.

Люди вийшли на вулиці з латвійськими прапорами, однак, очікувано, що там майоріло і кілька українських стягів. Учасники маршу тримали плакати "Стоп рашизм" та "На латиській землі – правила латишів".

Приводом для влаштування такої ходи стали дискусії щодо демонтування пам'ятника радянським "визволителям" у Ризі. Однак, це не все, чого вимагають активісти. Тепер вони говорять про знесення усіх радянських пам'ятників та перейменування усіх вулиць, пов'язаних з радянськими діячами.

Тим, хто такі дії не підтримують, пропонують заборонити балотуватися на виборах, та навіть позбавляти громадянства та депортувати з країни.

За даними поліції, загалом захід пройшов мирно, однак були й окремі інциденти – затримали кількох людей. Зокрема, один із затриманих ліг на дорозі перед колоною, щоб завадити ході, ще один демонстрував нецензурні жести та викрикував лозунги на адресу учасників маршу, а інший – показував екран телефону з зображенням російського триколору з вікна громадського транспорту, у якому проїжджав.

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