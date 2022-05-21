На вулиці Риги люди вийшли з латвійськими прапорами. Однак деякі мітингувальники принесли з собою й українські прапори.

Цікаво 7 людей "Російського союзу Латвії" затримали на мітингу проти знесення пам'ятника "визволителям"

Без затримань не обійшлося

Учасники маршу вийшли з плакатами. На деяких із низ було написано "Стоп рашизм" та "На латиській землі – правила латишів". Організатори наголосили, що цей мітинг – ініціатива латиського народу.

Приводом для маршу стали дискусії щодо демонтування пам'ятника радянським "визволителям" у Ризі. Однак мітингувальники тепер не обмежуються лише вимогою знести пам'ятник. Активісти тепер вимагають знесення усіх радянських пам'ятників та перейменувати усі вулиці, які пов'язані з радянськими діячами, а противникам цього – забороняти балотуватися на виборах, позбавляти громадянства та видворяти з країни.



Мітинг проти радянської спадщини у Ризі / Фото TVNET_zinas

Зокрема активісти уже почали збір підписів за офіційну заборону прокремлівським людям у Латвії обіймати посади в муніципальних та державних установах.

Мітинг у Ризі за знесення усіх радянських пам'ятників та проти всієї радянської спадщини: дивіться відео

Учасники акції дотримувалися всіх правил, однак без затримань не обійшлося. Щоправда, затримали тих, хто намагався перешкодити мітингу.

Так правоохоронці затримали чоловіка, який ліг на дорозі перед колоною, намагаючись зупинити мітинг. інших заарештували в громадському транспорті. Одного за непристойні жести та лозунги в бік демонстрантів, іншого – за російський прапор, який той показував учасникам антирадянського мітингу.

Демонтування пам'ятнику "визволителям" у Ризі: головне

Згідно з 13-ю статтею латвійсько-російського договору, влада Латвії гарантувала захист радянських пам'ятників на території країни. Однак латвійський Сейм припинив дію цієї статті, знявши своїм рішенням юридичні обмеження.

Це рішення дозволяє демонтувати пам'ятник "радянським визволителям" у Ризі. Цю ініціативу аргументують тим, що символіка радянської армії все більше пов'язана зі звірствами та воєнними злочинами росіян на території України.

У Росії це викликало справжню істерику, особливо в глави російського МЗС Сергія Лаврова. Він уже традиційно звинуватив весь світ і Латвію у русофобії та "забутті своїх зобов'язань".

Водночас перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров заявив, що Росія готова забрати із Риги пам'ятник радянським "визволителям", який хочуть знести.

"Російський союз Латвії" вирішив провести мітинг у центрі Риги, який місцева влада заборонила. У результаті цього 7 людей затримали, включно з лідеркою проросійської організації – депутаткою Європарламенту Тетяною Жданюк. Однак через кілька годин її відпустили.

Цікаво – Латвія віддала третину оборонного бюджету Україні: дивіться відео