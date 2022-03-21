Муралы в поддержку Украины в ее борьбе против кровожадной России появляются по всему миру. Один из таких есть в Риге.

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Как выглядит мурал

Девушка-Украина впадает в объятия девушки-Латвии. Оба одеты во "флаги" своих стран. Такая стенопись демонстрирует поддержку Украины.

Вместе мы сила,

– говорится на мурале.

Художники подобного стрит-арта призывают прекратить уничтожение украинской нации.

Проникновенный мурал в поддержку Украины в Риге / Фото из телеграма "Телеканал Дом"

Заметим, раньше на доме в Праге появился мурал с маленькой украинкой, защищающей сказочных персонажей под флагом Украины.

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